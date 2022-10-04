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"كوردية بجنسية تركية".. تفاصيل جديدة عن المرأة المقتولة في السليمانية (صورة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-04T12:52:25+0000
"كوردية بجنسية تركية".. تفاصيل جديدة عن المرأة المقتولة في السليمانية (صورة)

شفق نيوز/ كشفت مصادر محلية في السليمانية، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن المرأة التي قتلت صباح اليوم بظروف غامضة في المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية تدعى (ناگهان ئاكارسل) تبلغ من العمر 40 عاماً وتعرف باسم (هفال زيلان)، وهي مواطنة كوردية تحمل الجنسية التركية".

وبينت أن "الضحية عضوة في مركز أبحاث أكاديمية خاصة بأمراض النساء، وناشطة نسوية، وعضوة في هيئة تحرير مجلة (ژنۆ لۆژی)، وتسكن بالقرب من مكان عملها في منطقة بختياري".

ورجحت المصادر أن "الجريمة تبدو بدوافع سياسية بتوجيه من إحدى دول الجوار".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم سمع صوت اطلاقات نارية في منطقة بختياري، بعدها اتضح ان تلك الاطلاقات استهدفت امرأة بـ11 رصاصة، انتشرت بجسد الضحية وعلى منزلها.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً على الفور بالحادث، بعد أن تمكن الجاني من الهروب لجهة مجهولة.

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