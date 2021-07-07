كوردستان.. 3 وفيات و905 إصابات جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل ٣ وفيات و٩٠٥ اصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٦٩١ مريضا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٩٠٨٩ فحصا خلال ٢٤ ساعة الماضية، وكشفت النتائج عن ٩٠٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى ١٩١٢٩٠ حالة.

وأضافت أن ٦٩١ مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس ليصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى ١٧٧٩٠١.

كما سجلت الوزارة ٣ وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى ٤٥٢١ منذ ظهور الجائحة.