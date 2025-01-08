كوردستان 2024.. نحو 10 آلاف حادث أودى بحياة قرابة 50 شخصاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إحصائية الحوادث خلال عام الماضي 2024.

وقال المتحدث باسم المديرية، سركوت كارش، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الحوادث في إقليم كوردستان خلال العام الماضي 2024 بلغت 9904 حادثاً"، مبينا أن "مجموع حرائق الحشائش بلغت 4755 حريقا، وحوادث السيارات بلغت 594 حادث سير".

وأضاف كارش، أن "مجموع عمليات الإنقاذ من الحوادث بمختلف أنواعها بلغت 478"، مشيراً إلى أن "مجموع الوفيات بلغت 48، فيما تم تسجيل 94 حالة اختناق".

وأوضح أن "النسبة الأكبر من الحوادث كان في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان".