سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان.. 17 وفاة و400 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-06T14:05:16+0000
كوردستان.. 17 وفاة و400 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيلها 17 وفاة و400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5042 فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف 400 مصابا جديدا.

واشار البيان الى ان 916 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها، مؤكدة وفاة 17 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في اقليم كوردستان بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة 3393907 فحصا في جميع مناطق الاقليم اسفرت عن اكتشاف 365309 مصابين تعافى منهم 349174 مصابا وبقي 9600 مصابا تحت العناية الطبية وتأكد وفاة 6535 مصابا في جميع مناطق الاقليم في جميع مناطق الاقليم.

related

تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ537 إصابة جديدة

Date: 2021-07-10 11:54:45
تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ537 إصابة جديدة

إقليم كوردستان يسجل 1938 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة خلال يوم واحد

Date: 2021-08-18 12:48:28
إقليم كوردستان يسجل 1938 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة خلال يوم واحد

صحة إقليم كوردستان تعلن مقترحات احدها فرض الحظر مع باقي مدن العراق

Date: 2021-02-19 08:08:38
صحة إقليم كوردستان تعلن مقترحات احدها فرض الحظر مع باقي مدن العراق

اقليم كوردستان يشخص 215 اصابة جديدة بكورونا و140 حالة شفاء

Date: 2020-07-25 17:14:12
اقليم كوردستان يشخص 215 اصابة جديدة بكورونا و140 حالة شفاء

خلال يوم واحد.. 9 وفيات و1360 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-10-05 15:39:34
خلال يوم واحد.. 9 وفيات و1360 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل 25 حالة وفاة و706 اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-09-25 13:54:08
اقليم كوردستان يسجل 25 حالة وفاة و706 اصابات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و570 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-09 12:43:11
خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و570 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. 7 وفيات و761 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2021-06-28 15:41:57
كورونا كوردستان.. 7 وفيات و761 إصابة جديدة في يوم واحد