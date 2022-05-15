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كوردستان: 120 الف طالب وطالبة يشاركون في الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-15T13:45:07+0000
كوردستان: 120 الف طالب وطالبة يشاركون في الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، أن 120 الف طالب وطالبة سيشاركون في الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية.

وعقد الوزير مؤتمراً صحفيا، اليوم، في أربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، تناول فيه التحضيرات والاستعدادات لامتحانات النهائية للمراحل المنتهية (12) بفرعيها العلمي والادبي.  

وأوضح الوزير، أن هناك 120 الف طالب وطالبة سيدخلون قاعات  الامتحانات في انحاء كوردستان للمشاركة في الامتحانات النهائية، مشيراً إلى أن اجتماعاً مشتركاً سيعقد بين وزارات التربية والكهرباء والنقل والمواصلات والداخلية حول التحضيرات واتخاذ قرارات تخص تأمين الامتحانات.

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