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كوردستان.. 11 وفاة و1109 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-26T13:56:43+0000
كوردستان.. 11 وفاة و1109 اصابات جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، 11 وفاة و1109 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت إجراء (8356) فحصا جديدا، مشيرا الى ان نتائج الفحوصات أظهرت اصابة 1109 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واضاف ان الوزارة سجلت شفاء 921 مصابا من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تسببت مضاعفات الاصابة بالمرض بوفاة 11 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الفحوصات التي اجرتها الوزارة منذ ظهور المرض بـ(١٦٠٦٦٩٩) فحصا من بينها (٥٦٢٦٧٧ في اربيل، ٣٦٥١٤٦ في السليمانية، ٦٦٧٨١٦ في دهوك، ١١٠٦٠ في حلبجة)، لافتا الى ان مجموع المصابين بلغ (١٤٧١٤٠) مصابا من بينهم (٤٨٠٥٠ في اربيل، ٤٣٩٤٥ في السليمانية، ٥١٧٤٣ دهوك، ٣٤٠٢ حلبجة).

اما بشأن اعداد المتعافين من المرض منذ ظهوره في الاقليم فقد اشار البيان الى تعاف (١٢٣٧٥٠) مصابا بشكل تام من بينهم (٤٠٦٢٣ اربيل، ٣٥٥١١ السليمانیة، ٤٤٥٦٩ دهوك، ٣٠٤٧ حلبجة)، لافتا الى بقاء (١٩٤٢٠) مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (٦٣٤٠ اربيل، ٦٥٩٣ السليمانیة، ٦٢٧٦ دهوك، ٢١١ حلبجة).

واكد البيان ان مجموع الوفيات من جراء تطورات الاصابة بالفيروس بلغ (٣٩٧٠) حالة وفاة من بينها (١٠٨٧ اربيل، ١٨٤١ السليمانیة، ٨٩٨ دهوك، ١٤٤ حلبجة).

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