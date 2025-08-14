كوردستان يعلن تحرير فتاة إيزيدية بعد 11 عاما على اختطافها

شفق نيوز- أربيل

اعلن مدير مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان، حسين القائدي، يوم الخميس، عن تحرير فتاة إيزيدية كانت مختطفة لدى تنظيم داعش.

وقال القائدي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية تحرير الفتاة التي تبلغ من العمر 27 عاما، جاءت بجهود الخيرين وبالتعاون مع مديرية شؤون المختطفين والمختطفات".

وأضاف أن "الفتاة تنحدر من إحدى المجمعات السكنية التابعة لقضاء سنجار في نينوى، واختطفت عام 2014"، مبينا أن "أربعة اشخاص من عائلة الناجية كانوا محتجزين لدى التنظيم، وتم تحرير ثلاثة منهم في وقت سابق".

ووفقا لاحصائيات الدائرة، بلغ عدد المحررين 3591 شخصا، فيما لا يزال اكثر من 2500 امرأة وطفل في عداد المفقودين والمجهولين.