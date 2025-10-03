كوردستان يعلن استئناف تصدير النفط لتركيا بعد توقفه مؤقتا

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية، في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن استئناف تصدير النفط عبر تركيا، بعد توقفه بشكل مؤقت.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، توقفت بسبب بعض المشاكل التقنية".

وأضافت "إلا أن هذه المشاكل تمت معالجتها بالكامل، واستؤنفت صادرات نفط الإقليم بشكل طبيعي وهي مستمرة الآن".

وكان مصدرا في شركة نفط الشمال الحكومية، كشف صباح اليوم الجمعة، عن توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق إلى تركيا بشكل مؤقت، نتيجة امتلاء مستودعات التخزين في ميناء جيهان.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "المستودعات المخصصة لاستقبال النفط المصدر من إقليم كوردستان وصلت إلى طاقتها القصوى، ما أجبر شركات التصدير على تعليق عمليات الشحن لحين توافر سعة تخزينية جديدة"، مشيراً إلى أن "هذا التوقف لا يتعلق بأي أعطال فنية أو إجراءات سياسية، بل هو نتيجة طبيعية لإدارة السعات التخزينية للميناء".

وأضاف أن "عملية استئناف التصدير مرهونة بعملية بيع النفط المخزون في ميناء جيهان، وعند نفاد الكمية والأخطار باعادة الاستئناف سيتم ذلك".

وأكد المصدر أن شركات التصدير والإقليم تتابع الوضع مع الجانب التركي عن كثب لتأمين استئناف عمليات التصدير في أقرب وقت ممكن، مبيناً أن هناك خططاً لتوزيع النفط على مستودعات بديلة أو تأجيل شحنات جديدة لحين توفر السعة اللازمة.

ويعد ميناء جيهان التركي أحد أبرز المنافذ النفطية لإقليم كوردستان، حيث يمثل حلقة مركزية في شبكة التصدير التي تربط الإقليم بالأسواق العالمية، ما يجعل أي توقف فيه قضية ذات أثر اقتصادي وإقليمي كبير.

و استؤنفت، يوم 27 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.