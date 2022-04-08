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كوردستان يعتزم إعادة جثث خمسة مهاجرين كورد قضوا غرقاً في اليونان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-08T15:52:03+0000
كوردستان يعتزم إعادة جثث خمسة مهاجرين كورد قضوا غرقاً في اليونان

شفق نيوز/ أعلن ممثل منظمة "لوتكه" في اليونان الشيخ حسين حمه صالح، يوم الجمعة، أن إقليم كوردستان يعتزم إعادة جثث خمسة مهاجرين كورد قضوا غرقاً في اليونان.

وذكر بيان للمنظمة المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين، أنه "بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر على غرق قارب تحت الماء في تاريخ 21 - 12 - 2021 بالقرب من جزيرة "سانتورين" اليونانية تم العثور على جثث مهاجرين كورد في مراحل مختلفة من قبل خفر السواحل اليونانية.

وأضاف أنه "لغاية الآن تم العثور على جثث خمسة منهم ومن المقرر إعادتها إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل". والجثث الخمس تعود إلى كل من المهاجرين ةجێگر ابوبکر إبراهيم يبلغ من العمر 22 عاما، و باريز ناصح حسن 22 عاما، و ژاکاو محمد 23 عاما، وسيڤدا فریاد علي 6 اعوام، ومحمد ريبوار عبد الله يبلغ من العمر عامين".

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