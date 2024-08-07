كوردستان إيران.. خياط "يكوي" ظهور 3 عمال صغار بالبخار (صورة)

شفق نيوز/ انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها ثلاثة طلاب يعملون في ورشة خياطة، تعرضوا لـ"الكيّ" بمكوى بخاري من قبل صاحب الورشة في مدينة مريوان بمحافظة كوردستان في إيران.

ونقل تقرير صحفي تناقلته مواقع إيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن أحد العمال الثلاثة ويدعى "نهرو خالدي" قوله "أنا أبلغ من العمر 12 عاماً، طالب في الصف السادس الابتدائي، وعملت لمدة 20 يوماً عاملا عند الخياط (أمير كيوان). وكنت أرغب أن أتعلم مهنة تفيدني في المستقبل، أبي عامل في العراق، وكان يعمل معي في ورشة الخياطة ذاتها اثنان من أصدقائي وهما ريبين قادري، وماني دانش".

وأوضح خالدي أن سبب تعرضه لـ"الكيّ" والحرق في ظهورهم، أنه "في ذلك اليوم الذي حدث لنا هذا، كان الوقت ظهراً عندما انتهينا من عملنا، صديقي ريبين قادري، الذي يعاني من مشاكل خلقية في اليد، سقطت قطعة قماش من يده، فالتقطها من الأرض وعندما قام ارتطم ظهره بطاولة الخياطة الخاصة بالمعلم (صاحب الورشة)، فغضب المعلم منا وقال: تعالوا عندي، ثم خيّرنا، ماذا أفعل بكم؟، فقلنا اضربنا بالعصا".

ورداً على سؤال هل ضربك المعلم من قبل، قال "نعم كان يضربنا بالعصي والصفعات. هذه المرة قال سأحرقك. في البداية كوى ظهر صديقي ماني دانيش، ثم ريبين قادري وأخيراً أنا، لم أستطع تحمل ذلك، كان المكوى حاراً للغاية لدرجة أننا هربنا منه".

والد نهرو خالدي رد من جهته على سؤال، فيما إذا تم اعتقال صاحب الورشة أم ما زال حراً طليقاً؟ قال "سُجن في البداية 48 ساعة؛ ولكن بعد ذلك أطلق سراحه بكفالة. ومن المتوقع الآن أن يتم إلغاء رخصة عمله والتعامل معه وفق القانون".