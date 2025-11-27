اقليم كوردستان يتحرك لتدويل هجوم كورمور وأميركا وبريطانيا وأوروبا تدخل على الخط

شفق نيوز- أربيل

دعت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية لمنع أي هجوم يستهدف البنى التحتية في الإقليم.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ندين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة أمس 26 تشرين الثاني 2025 على حقل كورمور، وهو هجوم استهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمية في إقليم كوردستان والعراق، وشكّل تهديداً مباشراً على أمن واستقرار الإقليم، وكذلك على المصالح الدولية".

وأضافت "لقد أدى الهجوم على حقل كورمور إلى انقطاع إمدادات الطاقة الكهربائية عن ملايين المواطنين. وفي السابق أيضاً نُفّذت اعتداءات إرهابية مماثلة ضد البنى التحتية للطاقة في إقليم كوردستان. وعلى الرغم من وضوح الجهات التي تقف خلف هذه الأفعال، لم تُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها".

وبينت "الهجوم الذي وقع ليلة أمس تسبب في إيقاف كامل الحقل الغازي وانخفاض مستوى إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ، مما أثر مباشرة في حياة المواطنين في إقليم كوردستان وأجزاء من العراق".

وأكدت أن "هذا الاعتداء الإرهابي على مواطني إقليم كوردستان وبنيته التحتية الاقتصادية لا يمكن تبريره، وهو اعتداء على كامل الإقليم والعراق".

ودعت الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية إلى "متابعة هذا الهجوم الإرهابي بجدية، والكشف عن المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة، لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية مستقبلاً".

وطالبت بـ"دعم إقليم كوردستان في توفير منظومة دفاع جوي لحماية أمن واستقرار الإقليم، والتي تُعد جزءاً أساسياً من أمن ومصالح المجتمع الدولي".

وبينت "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الذي يضر باستقرار وتنمية الإقليم، وإلى تجديد دعمه لحماية أمن الطاقة والبنية التحتية الاقتصادية في الإقليم. كما ندعوهم إلى استخدام قنواتهم الدبلوماسية للضغط على الحكومة الاتحادية لمنع تنفيذ مثل هذه الجرائم ضد إقليم كوردستان تحت أي ذريعة أو غطاء".

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف يوم أمس حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشدة هذا الاعتداء الذي طال بنية تحتية للطاقة ذات طابع مدني، وما يترتب عليه من تأثيرات تمسّ المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. ونجدّد التزامنا بمواصلة التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والإصلاحات بما يخدم مصلحة العراق والمنطقة بأسرها".

كما تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس.

وخلال المكالمة الهاتفية، أدان القائم بالأعمال الأمريكي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي، مجدداً التأكيد على دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

ووفقا لبيان صدر عن حكومة إقليم كوردستان، فقد "اتفق الجانبان على ضرورة بذل الجهود لتوفير وتعزيز الإجراءات الوقائية مع إقليم كوردستان لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة".

كما دان السفير البريطاني في العراق عرفان صديق، الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز ليلة أمس في أقليم كردستان.

وأكد صديق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أن "الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية تهدد استقرار العراق وسلامة شعبه. تقف المملكة المتحدة مع الشركاء العراقيين وتدعم الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية. نحث على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم".