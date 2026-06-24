إقليم كوردستان يحذر من وقف رواتب "الشهداء والمؤنفلين" غير المسجلين بـ"حسابي"

شفق نيوز- السليمانية

دعت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المستفيدين من رواتب الوزارة إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل في مشروع "حسابي" قبل 31 آب/أغسطس المقبل، مؤكدة أن عدم إتمام الإجراءات قد يؤدي إلى توقف صرف الرواتب أو مواجهة مشكلات في استلامها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مديرية الإعلام والعلاقات التابعة لمديرية شهداء ومؤنفلي السليمانية، خُصص لبحث آلية ملء استمارة مشروع "حسابي" واستكمال الإجراءات المصرفية الخاصة بالمستفيدين.

وقال مدير عام مديرية الشهداء والمؤنفلين في السليمانية، محمود سرمردي، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية العراقية، عبر وزارة مالية إقليم كوردستان، طلبت الإسراع في إصدار بطاقات مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في المصارف، داعياً ذوي الشهداء والمستفيدين الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل حتى الآن إلى مراجعة المصارف التي يتسلمون منها رواتبهم وإكمال المعاملات عبر اللجان المختصة.

وأضاف أن الموعد النهائي لإصدار بطاقة "حسابي" هو 31 آب/أغسطس 2026، مشيراً إلى أن التأخر بعد هذا التاريخ قد يتسبب بمشكلات كبيرة في صرف الرواتب.

وأوضح سرمردي، أنه اعتباراً من صرف رواتب الشهر الحالي ستوضع إشعارات وعلامات تنبيه على ملفات المستفيدين الذين لم يستكملوا التسجيل، بهدف حثهم على الإسراع في إنجاز الإجراءات المطلوبة.

وتابع قائلاً إن عدد الأشخاص الذين لم يملؤوا استمارة "حسابي" حتى الآن يتجاوز خمسة آلاف مستفيد، فيما أنجز نحو تسعة آلاف شخص جزءاً من الإجراءات، إلا أنهم لم يكملوا معاملاتهم ولم يتسلموا بطاقاتهم المصرفية بعد.

وختم سرمردي، حديثه بالقول إن مشروع "حسابي" أصبح واقعاً معتمداً على مستوى العراق، الأمر الذي يستوجب على جميع المستفيدين استكمال الإجراءات واستلام بطاقاتهم المصرفية لضمان استمرار صرف رواتبهم من دون أي معوقات.