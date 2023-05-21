كوردستان يتخذ ستة إجراءات عاجلة للوقاية من الحمى النزفية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، ستة إجراءات عاجلة لمنع انتشار الحمى النزفية، فيما شددت السيطرة على ظاهرة استيراد الحيوانات بطريقة غير رسمية.

وتضمنت الإجراءات وفق بيان صدر عن الوزارة، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية وإدخالها إلى السوق بفحوصات وطوابع بيطرية رسمية، وحظر ذبح الحيوانات في الطرق والأزقة".

واضاف بيان الوزارة أنه "يجب فحص الحيوانات قبل الذبح والتأكد من صحتها وسلامتها، اضافة الى مراعاة الإجراءات الصحية عند ارتداء الملابس الخاصة ومعدات الذبح في المسالخ".

وتابع البيان انه "يجب على المحاجر الحيوانية على الحدود والمطارات إجراء عمليات تفتيش دقيقة على الحيوانات الداخلة إلى إقليم كوردستان للتأكد من صحة الحيوانات".

واوضح ان "على وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عقاقير غسل الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية (الجمرة الخبيثة) التي تعتبر السبب الرئيسي لانتقال العدوى، وهي السبب الرئيسي لانتقال فيروس الحمى النزفية بين الحيوانات".

واشار البيان الى ضرورة "ضبط ظاهرة الاستيراد غير الرسمي للحيوانات من الخارج، وبين اقليم كوردستان وعموم العراق"، مشددا على "منع استيراد الحيوانات من المحافظات التي تنتشر فيها حمى النزفية".