كوردستان وأوروبا: شبكات التهريب استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، يوم الثلاثاء، أن شبكات التهريب الدولية استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بارزاني من شيناس، بحسب بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز. وجرى خلال الاتصال الهاتفي، التباحث حول أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وحث رئيس الحكومة، نائب رئيس المفوضية الأوروبية على حشد الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي لتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة للعائلات التي تقطعت بها السبل.

واتفق الجانبان بأن "شبكات التهريب الدولية استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية، فيما أشار رئيس الحكومة إلى "عودة أكثر 400 مواطن إلى ديارهم طواعية، وتوقع وصول المزيد قريباً".

كذلك دعا رئيس الحكومة إلى "تعاون استراتيجي بعيد الأمد بين إقليم كوردستان والعراق والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية".

هذا ودعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى "تعزيز التجارة والاستثمار مع أوروبا وتقديم الدعم الفني والمالي لبرنامج الإصلاح الذي شرعت به حكومة إقليم كوردستان".

وتم الاتفاق بأن "هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وطلب رئيس الحكومة المزيد من المساعدات لنحو مليون نازح لاذوا بإقليم كوردستان".

واستعرض الجانبان الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وقد رحب رئيس الحكومة بزيارة فريق فني من بروكسل الى أربيل وبغداد لدراسة المزيد من الإجراءات المشتركة، كما تم الاتفاق على مواصلة العمل معاً والبقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد".