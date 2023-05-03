كوردستان وأمريكا يتفقان على ضرورة استئناف تصدير نفط الإقليم

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الامريكية العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، فيما اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في أقرب وقت لتفادي الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالعراق.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف والوفد المرافق لها، وفي الاجتماع، الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان إيرفن هيكس، جرى بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان".

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، "تسليط الضوء على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، واتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الإقليم والحكومة الاتحادية والمتعلق بالنفط في أقرب وقت، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك لتفادي إلحاق الضرر بمواطني الإقليم والعراق عامة".

وفيما يتعلق بالوضع في إقليم كوردستان، "جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد خلال العام الجاري"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة بهذا الصدد".

وفي جزء آخر من الاجتماع، بحث الجانبان "الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، إلى جانب أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في تلك المنطقة، بما يضمن إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية منها، وإعادة النازحين إلى ديارهم".