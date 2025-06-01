كوردستان.. أول مسابقة دولية لقفز الحواجز بمشاركة واسعة من فرسان العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلن نادي شيركو للفروسية في أربيل، مساء اليوم الأحد، تنظيم أول مسابقة دولية لقفز الحواجز، بمشاركة 26 فارساً من مختلف محافظات العراق، يتنافسون ضمن فئتين من الحواجز الأولى بارتفاع 80 سم، والثانية بارتفاع 60 سم.

وقال صاحب النادي، شيركو سعيد آدم، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المسابقة تعد أول تجربة رسمية على مستوى المنافسات الدولية، بعد تنظيم في وقت سابق بطولات ودية عدة في النادي".

وأضاف أن "الإقبال كان مشجعاً، حيث يشارك فرسان من أربيل ومحافظات إقليم كوردستان، إضافة إلى بغداد، تكريت، الموصل، وكركوك".

وأوضح آدم أن "فرسان محافظة البصرة كانوا من المفترض أن يشاركوا أيضًا في البطولة، لكن تعذر عبور الخيول بسبب التعقيدات الإدارية على السيطرات حال دون مشاركتهم".

وتابع: "رغم وجود عدد كبير من الفارسات في العراق، فإن تزامن موعد البطولة مع فترة الامتحانات حال دون مشاركتهن، باستثناء 3 إلى 4 فارسات تمكنّ من الحضور، وهن يمثلن محافظات مختلفة".

وأشار إلى أن "الخيول المشاركة في السباق بمعظمها من السلالات الإنجليزية والأوروبية، ما يضفي على البطولة مستوى تنافسيًا عاليًا يعكس تطور رياضة الفروسية في البلاد".