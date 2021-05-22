كوردستان وفرنسا: يجب الاستعجال بضرب داعش في كركوك وخانقين

شفق نيوز/ اتفقت رئاسة إقليم كوردستان ووفد عسكري فرنسي، يوم السبت، على ضرورة الاستعجال باجراء عملية عسكرية بمشاركة قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي للقضاء النهائي على ارهابيي داعش وعدم تكرار الهجمات التي يقومون بها في حدود كركوك وخانقين.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الاقليم الشيخ جعفر الشيخ مصطفى لقائد القوات العسكرية الفرنسية في التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا الكولونيل اشيل والوفد المرافق له، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا "آخر التطورات الامنية وتحركات داعش في المنطقة والهجمات الاخيرة للارهابيين على مواقع ومقرات قوات البيشمركة في محوري كركوك وخانقين".

كما تناول اللقاء "التنسيق العسكري والتخطيط للقيام بعمليات عسكرية مشتركة، والعلاقات والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي وعدد من المسائل الاخرى المتعلقة بحدود المنطقة".

وأشاد نائب رئيس الاقليم بالمساعدات والمساعي والجهود التي يبذلها الفريق العسكري الفرنسي ضمن التحالف الدولي ضد داعش في العراق.

وأكد الشيخ مصطفى على "ضرورة سرعة البدء بعملية مشتركة بمشاركة قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي للقضاء النهائي على ارهابيي داعش وعدم تكرار الهجمات التي يقومون بها في المنطقة".

من جانبه، اعتبر الوفد الفرنسي خطر داعش في المنطقة "تهديدا جديا"، مبينا ان الجانبين كانا متوافقين في الرأي بشأن ضرورة التنسيق والتعاون واجراء عملية مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي ضد داعش من اجل السيطرة التامة على المنطقة وحدودها وحمايتها.