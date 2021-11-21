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كوردستان.. وفاة معتمر ثان في السعودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T14:45:52+0000
كوردستان.. وفاة معتمر ثان في السعودية

شفق نيوز/ أعلن إعلام الحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة معتمر كوردستاني ثان بعد البقاء لاكثر من عشرين يوماً في اراضي المملكة السعودية.

وقال إعلام الحج والعمرة الكوردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المعتمر اسمه (عارف محمد عارف زاخويي) من اهالي ادارة زاخو المستقلة، مبيناً أنه بعد ان أجل مراسم العمرة ومكوثه في احدى مستشفيات مدينة مكة توفي اليوم، عن عمر ناهز 69 عاما.

وعبر بيان مديرية الحج والعمرة التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان عن مواساته لذوي المعتمر المتوفى، "داعيا الله سبحانه وتعالى ان يسكنه الجنة".

من الجدير بالذكر انه بعد ان فتحت السعودية ابواب رحلات العمرة امام العام يتوجه عدد من المعتمرين الكوردستانيين يوميا الى الاراضي السعودية.

وفي وقت سابق، توفي معتمر من اهالي اقليم كوردستان أيضاً في الاراضي السعودية.

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