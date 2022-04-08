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كوردستان.. وزارة البلديات والسياحة خصصت أكثر من 26 مليار للسليمانية منذ بداية العام الحالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-08T19:36:34+0000
كوردستان.. وزارة البلديات والسياحة خصصت أكثر من 26 مليار للسليمانية منذ بداية العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان تخصيصها قرابة 26 مليار دينار لمشاريع التنظيف في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه في بداية عام 2022 تم تخصيص 14 مليار و975 مليون دينار لمشاريع التنظيف وجمع النفايات.

واضاف البيان انه تم تخصيص ملبغ اخر وقدره 7 مليون دولار و500 الف دولار لمشاريع إعادة التدوير النفايات والأوراق في السليمانية.

واوضح البيان؛ ان هذه المبالغ هي أكثر بكثير من المبالغ التي خصصت لمناطق أخرى الا ان وسائل اعلام عديدة تعاملت بصورة غير دقيقة مع مشكلة توقف شركات التنظيف في السليمانية، وأشارت في تحقيقاتها إلى أنه لم يتم تخصيص أية مبالغ لمشاريع التنظيف.

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