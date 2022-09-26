كوردستان.. وحدات سكنية خاصة بـ"المسيحيين"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عزمها بناء وحدات سكنية خاصةً بالمسيحيين في مدينة اربيل .

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الوحدات السكنية سيتم بناؤها في منطقة عينكاوة في اربيل وستوزع على المستأجرين من الديانة المسيحية والعوائل الفقيرة"، مبيناً أن "بناء هذه الوحدات تأتي ضمن الوحدات السكنية التي وجه مجلس وزراء الاقليم ببنائها".

وأوضح بيان استثمار كوردستان، أن "الاسعار تختلف حسب مساحة الشقة، حيث ستكون مقدمة الشقق بمساحة 80 متراً، 4 آلاف دولار، والشقق 100 متر، 5 الاف دولار، والشقق 120 متراً، 6 الاف دولار، فيما ستكون الاقساط الاخرى على مدى 15 عاما".