كوردستان وتركيا يجتمعان حول مائدة مستديرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عقد لقاء مائدة مستديرة بين ممثلين عن حكومة الإقليم والحكومة التركية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والعراق.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء عقد بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، ووزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، والقنصل العام التركي في أربيل إرمان توبتشو، ورئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD)، وممثلي مختلف الغرف التجارية في العراق وإقليم كوردستان وتركيا، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والتجار والمهنيين".

ولفت إلى أن "محافظ أربيل أوميد خوشناو ألقى خلال المراسم، كلمة رحّب فيها بالمشاركين، معرباً عن سعادته بانعقاد هذا اللقاء في أربيل، ومتمنياً التوفيق والنجاح لأعماله".

وأكد خوشناو، بحسب البيان، على "أهمية التعاون بين رجال الأعمال ودور جمعية (TÜSİAD) في دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان، عبر بوابة إبراهيم الخليل الدولية، أصبح أحد أهم الممرات الحيوية بين تركيا وكوردستان والعراق ودول المنطقة، وشكّل نافذة مهمة لحركة التجارة التركية مع الإقليم والعراق، وحتى مع العالم من خلال تركيا".

وأعرب خوشناو، عن أمله بأن "يكون هذا اللقاء والحوارات التي دارت فيه خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإقليم كوردستان والعراق، وفرصة لتذليل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه هذا المسار".

وشهد اللقاء نقاشات موسعة من قبل خبراء و متخصصين حول مواضيع تتعلق بتوسيع حجم التبادل التجاري بين تركيا واقليم كوردستان والعراق كافة، وتنشيط حركة تصدير البضائع التركية، فضلاً عن مناقشة قضايا الجمارك بين الجانبين.