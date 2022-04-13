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كوردستان وامريكا يؤكدان على اهمية الخروج من "الانسداد السياسي" في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-13T20:16:52+0000
كوردستان وامريكا يؤكدان على اهمية الخروج من "الانسداد السياسي" في العراق

شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان ونائب مساعد وزير الخارجية الامريكي جوي هود، خلال لقائهما، اليوم الاربعاء، في اربيل على اهمية اجتياز المشكلات والعراقيل امام العملية السياسية في العراق وخروجها من حالة الانسداد وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب ورغبات المواطنين وجميع مكونات البلد، وأكدا على اهمية الانسجام ووحدة الاطراف الكوردستانية.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الاربعاء، وفداً امريكيا برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي جوي هود، مبيناً أن الاجتماع شهد مناقشة اخر تطورات الاوضاع السياسية العراقية والعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع امريكا والعلاقات بين اربيل وبغداد والمساعي لمعالجة المشكلات بينهما ومخاطر داعش والوضع في منطقة سنجار والوضع الاقتصادي في العراق واقليم كوردستان.

واضاف البيان، أن الجانبين كانا متفقين في الرأي بشأن اهمية اجتياز المشكلات والعراقيل امام العملية السياسية في العراق وخروجها من حالة الانسداد وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب ورغبات المواطنين وجميع مكونات البلد، وأكدا على اهمية الانسجام ووحدة الاطراف الكوردستانية.

وأشار البيان إلى أن هود عبر عن شكره لبارزاني للتواصل والعلاقات والعاون الذي ابداه وجميع المؤسسات في اقليم كوردستان،مؤكدا على العلاقات المتينة واستمرار الصداقة والمشاركة ومساندة امريكا للعراق واقليم كوردستان.

وفي محور اخر من اللقاء، الذي تم بحضور عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في القنصلية الامريكية في اقليم كوردستان، تناول الجانبان مسائل حرية الرأي وحقوق الانسان وسيادة القانون والتطورات في اوكرانيا والاوضاع في افغانستان والمنطقةبشكل عام، بحسب البيان.

ونوه البيان الى ان بارزاني تمنى في محور اخر من اللقاء، النجاح لهود الذي من المقرر ان يتولى قريباً مهمة دبلوماسية جديدة.

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