كوردستان وامريكا يناقشان التفاهم العسكري بين اربيل وواشنطن

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان الولايات المتحدة الامريكية جددت التأكيد على استمرار المساعدات العسكرية والبشرية لقوات البيشمركة والاقليم لمواجهة التحديات التي يشكلها تنظيم داعش الارهابي من اجل المحافظة على امن واستقرار الاقليم والمنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه بإشراف نائب رئيس الإقليم شيخ جعفر شيخ مصطفى وحضور ممثلي رئيس حكومة الاقليم ومجلس امن الاقليم ووزارة البيشمركة، تم عقد اجتماع في رئاسة إقليم كوردستان مع مجموعة المستشارين العسكريين الأمريكيين وممثل مكتب امريكا للتعاون الامني العراقي، ومستشار وزارة الدفاع الاميركية، والوحدة السياسية والاقتصادية في القنصلية الامريكية في اربيل، بهدف مناقشة مفردات برنامج عمل التفاهم بين أمريكا واقليم كوردستان.

واوضح البيان انه تم خلال الاجتماع التأكيد على العلاقات الامريكية مع العراق واقليم كوردستان وكذلك تم تسليط الاضواء على مسألة "مواجهة ارهابيي داعش الذين يشكلون خطرا حقيقيا على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وبين أن الجانبين كانا متفقين في الرأي على ضرورة تسريع وتطوير خطوات مشروع الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة في قوة وطنية متحدة.

وأضاف البيان ان ممثلي امريكا اعلنوا عن الدعم الكامل لانجاح مشروع الإصلاح وإعادة تنظيم قوات بيشمركة كوردستان، مشددا على ان الوفد الامريكي جدد التأكيد على أن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات العسكرية والبشرية للبيشمركة وإقليم كوردستان.