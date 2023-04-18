كوردستان واليونسيف تطلق مشروعاً مشتركاً لدعم مشاريع الشباب العراقي.. صور

شفق نيوز/ اعلنت منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إطلاق برنامج "التحدي" الشبابي الذي يتبنى دعم مشاريع الشباب في الإقليم وعموم العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، إن مشروع "تحدي الجيل الجديد للشباب في العراق" يتم تنفيذه بشكل مشترك بين منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الإنسان ومنظمة اليونسيف.

وقال رئيس المنظمة هوشيار مالو، لوكالة شفق نيوز ان "مشروع برنامج التحدي الشبابي، يدعم الأعمال وأفكار المشاريع الشبابية في العراق، وقد أقيم سابقا في عدة دول اخرى لدعم الشباب اصحاب المشاريع".

واضاف ان "البرنامج يتضمن تقديم الشباب أفكار مشاريعهم حيث سيتم تقييمها من قبل لجنة متخصصة، ومن ثم اختيار 200 شخص من المتقدمين وادخالهم الى دورات تدريبية مكثفة لشهرين او ثلاثة اشهر يتم خلالها تدريبهم على المسائل المتعلقة بإدارة الأعمال والمشاريع والتسويق".

وبين مالو ان "المرحلة الاخيرة ستكون اختيار مجموعة شباب من قبل لجنة التحكيم وتقديم الدعم المادي لهم للبدء بهذه المشاريع".