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كوردستان.. هيئة تسجل أكثر من 5 آلاف دعوى قضائية ضد داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T08:51:40+0000
كوردستان.. هيئة تسجل أكثر من 5 آلاف دعوى قضائية ضد داعش

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التحقيق وجمع الادلة حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل أكثر من خمسة آلاف دعوى قضائية ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الهيئة نيجيرفان سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة أنهت تسجيل أكثر من 3500 بيان للمفقودين، وسحبت عينات من الدم للمتبرعين من ذوي ضحايا داعش وعينات من الدم لأكثر من 2500 عينة، وتم تسليمها الى بغداد لمطابقة DNA مع ذوي الضحايا".

واوضح سليمان ان "هيئة التحقيق وجمع الادلة تمكنت ايضا من كشف 79 مقبرة جماعية في سنجار ومعالجة 19 مقبرة بالتعاون مع وزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم و مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية ومديرية المقابر الجماعية والفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش".

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