كوردستان.. نقاشات حكومية لإعادة العمل بمشروع القروض الصغيرة بعد عقد من التوقف

شفق نيوز/ كشف مسؤول في مجلس محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن وجود نقاشات لإعادة العمل بمشروع القروض الصغيرة في الإقليم، بعد توقفها لنحو 10 سنوات.

وقال رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الاجتماعية في مجلس المحافظة سامان ستار خلال مؤتمر صحفي عقده،اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، "اجتمعنا اليوم مع مديرية الرقابة الاجتماعية بحكومة الإقليم وناقشنا إعادة العمل بمشروع القروض الصغيرة للشباب في محافظة أربيل بشكل خاص وإقليم كوردستان بشكل عام"، مبينا انه " من المشاريع الحكومية التي تنفذها حكومة الإقليم على مستوى واسع".

وأضاف ستار "ناقشنا النقاط المتعلقة بهذا المشروع والية التنفيذ وشروطها، ولدينا مناقشات أخرى بشأن هذا الموضوع للاتفاق عليه بصورة نهائية وتنفيذه في الإقليم بشكل عام وأربيل بشكل خاص".

وكانت حكومة إقليم كوردستان عملت بمشروع القروض الصغيرة للمواطنين للفترة من عام 2009- 2014، حيث كانت القروض تتحدد بين مليون – 15 مليون دينار لكل قرض، فيما يستوجب على المواطن إعادة المبلغ خلال 12 شهرا من تاريخ الاقتراض.