كوردستان.. نزوح 300 عائلة من قراهم خلال شهر بسبب العمليات المسلحة التركية

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية ايفان فائق، يوم الخميس، نزوح 300 عائلة كوردية من القرى الحدودية في اقليم كوردستان، منذ انطلاق العمليات المسلحة التركية في شهر نيسان الماضي.

وقالت فائق خلال لقاء جمعها، اليوم، بعدد من العائلات المتضررة جراء العمليات العسكرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة "ستوفر الاحتياجات اللازمة للمتضررين وكذلك ايواء العائلات النازحة والتي تربو الى 300 عائلة سواء بتوفير الخيم او الكابينات لها".

وتعهدت وزيرة الهجرة والمهجرين بالعمل مع منظمات وجهات معنية لترميم المنازل المتضررة من القصف والاشتباكات".

واستمعت فائق إلى "مطالب عدد من المواطنين النازحين من مناطق حدودية بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في نيسان الماضي عن انطلاق عمليتين عسكريتين ضد حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان، وتوغل الجيش التركي لمسافة 25 كم في عمق الأراضي العراقية بمحافظة دهوك.

لم تقتصر تداعيات القصف التركي الذي يستهدف منذ سنين مناطق مختلفة في إقليم كوردستان، وبالأخص محافظة دهوك، وتزايدت شدته في الأشهر الأخيرة، على تهديد حياة السكان وسلامتهم وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم فقط، بل توسعت مضاره في الآونة الأخيرة ليحرمهم حتى من مزاولة أعمالهم التي يعتاشون منها.