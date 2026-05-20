كوردستان.. إنجاز أكثر من 2600كم من الطرق رغم الأزمة المالية

أكد وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم أنجزت أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق خلال الكابينة الحكومية الماضية، رغم التحديات المالية التي واجهت الإقليم.

وقال عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن "الفترة الماضية شهدت تشييد أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق في عموم مناطق إقليم كوردستان، وهذه الكمية من عمليات التبليط تعد إنجازاً كبيراً خلال فترة قياسية، فضلاً عن كونها إنجازاً مهماً من ناحية الكلفة في ظل الظروف الحالية".

وأضاف أن "أي تطور في أي بلد يعتمد بالدرجة الأساس على الطرق والمواصلات والجسور، إذ إن وجود بنية تحتية مناسبة يمهد لإقامة المشاريع الأخرى، كما أن الاستثمار يعتمد بصورة كبيرة على توفر الطرق والجسور والخدمات المؤهلة في المناطق".

وأشار وزير الإعمار والإسكان إلى "استمرار العمل بعدد من المشاريع التي ما تزال في طور التنفيذ والإنجاز"، مبيناً أن "هناك طموحات أكبر لدى الوزارة لتقديم المزيد من الخدمات لمواطني إقليم كوردستان".

وتابع بالقول إن "الأزمة المالية وعدم وصول حصة الإقليم بشكل كامل سبباً بعرقلة عدد من المشاريع، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من تقديم خدمات جيدة للمواطنين"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع وخدمات أكبر في المستقبل القريب".