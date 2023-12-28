كوردستان: مهدي الصميدعي أهان علماء الكورد والعراق والمنطقة

شفق نيوز/ دان اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان، يوم الخميس، تصريحات "المفتي" مهدي الصميدعي بشأن الشيخ عبدالكريم المدرس.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد انتشار مقطع مصور لمهدي الصميدعي وهو يتهجم بوضوح على واحد من فخر علماء اقليم كوردستان والعراق والعالم الإسلامي الشيخ عبدالكريم المدرس، ندين بشدة هذه الاهانة التي لا تخص العالم والشخصية البارزة (الشيخ عبدالكريم المدرس)، بل تجرح مشاعر جميع العلماء الكورد والعراق والمنطقة".

وطالب اتحاد علماء الدين الاسلامي، "الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات بحق مهدي الصميدعي وعدم السماح بالإساءة للرموز الدينية".

وفي بغداد، شجب "اتحاد علماء المسلمين" تصريحات الصميدعي، حول الشيخ المدرس، وطالب خلال تجمع حاشد باحالته الى المحاكم المختصة.

كما أصدرت رابطة أئمة وخطباء الأعظمية ببغداد، بياناً شديد اللهجة، استنكر تصريح الصميدعي بحق الشيخ المدرس، وقالت إن السماح له (الصميدعي) بإطلاق تلك التصريحات، يعد "تشجيعاً للمتطرفين".

ويقول المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية سنية في العراق) عن الصميدعي، إنه قد "انتحل شخصية المفتي".

وكان الصميدعي قد قال في تصريح تم تداوله على نطاق واسع، إن علماء الدين ومن بينهم بيارة، كانوا ناطقين باسم الحكومة، أما دار الإفتاء اليوم (برئاسة الصميدعي) فلها شخصية قوية، "وذلك بفضل الله والحكومة العراقية" وفق قوله.

ويعد العلامة المعروفر بـ"الشيخ عبد الكريم بيارة" مفتي العراق السابق، من أعلام العراق وكوردستان، ولد عام 1905 في قرية بيارة بإقليم كوردستان، وتوفي العام 2005 ودفن في الحضرة القادرية ببغداد حيث عاش فيها.