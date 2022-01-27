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كوردستان.. معادلة رواتب ومخصصات الوحدة 70 في قوات البيشمركة بنظيرتها الوحدة 80

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-27T16:05:44+0000
كوردستان.. معادلة رواتب ومخصصات الوحدة 70 في قوات البيشمركة بنظيرتها الوحدة 80

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن صرف وإضافة الفروقات في رواتب ضباط ومراتب الوحدة 70 ومساواتهم بنظرائهم في الوحدة 80، مؤكدة ان القرار سيسري اعتبارا من الشهر الجاري.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز انه، في اطار الخطوات المتواصلة لعملية الاصلاح وتحسين حياة ومعيشة البيشمركة وبعد المساعي المتواصلة لوزير البيشمركة لتنظيم وتعديل جميع ميزانيات ورواتب قوات البيشمركة.

وبين ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل، وقعّ الكتاب المرقم 756 في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأُرسل الى الوحدة 70 والذي يشير الى انه بعد موافقة وزارة المالية والاقصاد/ مديرية الحسابات بالعدد 2/4/4122 في 19/1/2022 تقرر صرف وإضافة الفروقات في رواتب جميع ضباط ومراتب البيشمركة الوحدة 70 كما هو الحال للوحدة 80 في الشهر الاول لسنة 2022.

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