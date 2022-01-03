سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان.. مصرع وإصابة 7782 شخصاً بحوادث المرور خلال 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-03T09:35:06+0000
كوردستان.. مصرع وإصابة 7782 شخصاً بحوادث المرور خلال 2021

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن حصيلة ضحايا الحوادث المرورية المسجلة في الإقليم لعام 2021.

وقال المتحدث باسم مرور اقليم كردستان العميد اسعد ملا كريم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "في عام 2021 توفي 662 شخصاً نتيجة الحوادث المرورية وأصيب 7120 آخرون، مع تسجيل 4119 حادثا مروريا".

واشار الى "تسجيل 132 الف سيارة جديدة"، مضيفا "حالياً في الاقليم مليون و961 الف سيارة وتم منح 70 الف اجازة سوق خلال العام المنصرم".

وتابع، أن "عدد الاجازات في الاقليم وصل الى مليون و900 الف اجازة"، لافتا الى "تسجيل مليون و850 غرامة".

related

حكومة إقليم كوردستان تعلن إنخفاض أسعار الدقيق وتضع تسعيرة للبيض وتحذر

Date: 2021-08-26 07:23:25
حكومة إقليم كوردستان تعلن إنخفاض أسعار الدقيق وتضع تسعيرة للبيض وتحذر

إقليم كوردستان يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

Date: 2021-04-14 11:48:03
إقليم كوردستان يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

جريح باشتباكات بين حزب العمال واهالي قرية حدودية في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-24 09:16:18
جريح باشتباكات بين حزب العمال واهالي قرية حدودية في إقليم كوردستان

السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

Date: 2019-08-28 17:58:53
السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

الكاظمي يطلق رواتب موظفين في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 04:59:57
الكاظمي يطلق رواتب موظفين في اقليم كوردستان

قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-25 08:44:19
قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

إغلاق معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وسوريا

Date: 2021-02-05 07:41:21
إغلاق معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وسوريا

الثقافة البرلمانية الكوردستانية تبحث مع نقابة الصحفيين أوضاع "السلطة الرابعة"

Date: 2020-02-12 18:12:12
الثقافة البرلمانية الكوردستانية تبحث مع نقابة الصحفيين أوضاع "السلطة الرابعة"