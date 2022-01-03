كوردستان.. مصرع وإصابة 7782 شخصاً بحوادث المرور خلال 2021

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن حصيلة ضحايا الحوادث المرورية المسجلة في الإقليم لعام 2021.

وقال المتحدث باسم مرور اقليم كردستان العميد اسعد ملا كريم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "في عام 2021 توفي 662 شخصاً نتيجة الحوادث المرورية وأصيب 7120 آخرون، مع تسجيل 4119 حادثا مروريا".

واشار الى "تسجيل 132 الف سيارة جديدة"، مضيفا "حالياً في الاقليم مليون و961 الف سيارة وتم منح 70 الف اجازة سوق خلال العام المنصرم".

وتابع، أن "عدد الاجازات في الاقليم وصل الى مليون و900 الف اجازة"، لافتا الى "تسجيل مليون و850 غرامة".