كوردستان.. مباحثات مع الصين بشأن مشاريع الطاقة الشمسية

شفق نيوز- السليمانية

كشف رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن دعم الاتحاد لتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم بما فيها الصين، مشيراً إلى مباحثات جرت مع وفد تجاري صيني لفتح آفاق استثمارية جديدة، ولا سيما في قطاع الطاقة الشمسية.

وقال شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن، رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الاتحاد استقبل وفداً تجارياً من الصين الشعبية لبحث آليات تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.

وأوضح شيخ عبد الرحمن، أن عدداً من الشركات الصينية وصلت عبر هذا الوفد لبحث إقامة مشاريع للطاقة الشمسية في الإقليم، مبيناً أن هذا القطاع يحظى بأهمية كبيرة في المرحلة الحالية، لما يوفره من بدائل نظيفة تسهم في تخفيف الضغط على منظومة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلاً عن الاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة.

وأضاف أن العديد من تجار كوردستان زاروا الصين وشاركوا في معارضها التجارية، كما يعتمد جزء كبير من السوق المحلية على استيراد البضائع والمنتجات الصينية، لافتاً إلى وجود مستوى متقدم من التبادل التجاري بين الطرفين.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى تطلعهم لزيادة حجم المبادلات التجارية خلال الفترة المقبلة، وفتح فرص استثمارية أوسع أمام الشركات الأجنبية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة داخل الإقليم.