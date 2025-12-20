كوردستان.. لجان تحقيقية وإدانات بعد استهداف السكرتير الصحفي لوزارة البيشمركة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة البيشمركة، يوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادث تعرض له أحد موظفيها، فيما اعتبرت "شبكة تحالف 19"، الهجوم انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير البيشمركة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ميران بكر عبد الرحمن، أحد موظفي وزارة البيشمركة، تعرض في ليلة 19 على 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى حادث"، مؤكداً أن "الوزارة شكلت فوراً لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها".

وأضاف البيان، أن "ميران بكر، كان يشغل منصب السكرتير الصحفي لوزير البيشمركة قبل قرابة عامين".

في السياق ذاته، أدانت شبكة تحالف 19، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الهجوم الذي تعرض له ميران بكر، واصفة الحادث بأنه سلوك غير مقبول يمثل إساءة وانتهاكاً بحق أصحاب الآراء المختلفة داخل الأحزاب السياسية.

وأكدت الشبكة أن "التعامل مع الخلافات الفكرية لا يجوز أن يصل إلى حد الخطف أو الاعتداء"، مبينةً أن "القضية لا ينبغي التعامل معها على أنها شأن حزبي داخلي، بل يجب إخضاع المتورطين للمساءلة القانونية".

من جانبه، قال ميران بكر في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز ، إن "الحادث وقع عند الساعة الـ11:30 ليلاً قرب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل"، مبيناً أن مسلحين قاموا بتغطية رأسه، وتقييده بالأصفاد، والاعتداء عليه بالضرب لمدة تقارب ثلاث ساعات".

وأضاف أن "المعتدين استولوا على جميع مقتنيات سيارته قبل أن يطلقوا سراحه لاحقاً بذريعة أنهم أخطأوا في استهدافه"، مشيراً إلى أن "ثلاث سيارات حاصرته في حي الشهداء وسط أربيل".

وأوضح بكر، أنه تعرف على بعض الأشخاص الذين نفذوا الهجوم، مؤكداً أنهم ليسوا من قوات الآسايش التابعة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، وإنما عناصر أخرى جرى جلبها من السليمانية.

وأشار إلى أن "ما تعرض له جاء بسبب كتاباته وانتقاداته داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مضيفاً أنه "إذا كان هذا هو التعامل مع كادر إعلامي عمل لأكثر من 20 عاماً داخل التنظيم، فكيف سيكون الحال مع المواطنين الآخرين".

يُذكر أن شبكة تحالف 19 تأسست من قبل عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشرف عليها مركز "مترو"، وتعمل على الدفاع عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات العامة، ولا سيما المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير.