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كوردستان: لا ذريعة لبغداد لتحجم عن إرسال ميزانية الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-31T20:40:12+0000
كوردستان: لا ذريعة لبغداد لتحجم عن إرسال ميزانية الإقليم

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الخميس، ان حكومته لم تدع اية ذريعة للحكومة الاتحادية لكي تحجم عن ارسال ميزانية الاقليم وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية.

وجاء في رسالة تهنئة للمتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه بمناسبة حلول العام الجديد 2021 يقدم تهانيه لجميع المواطنين وعوائل الشهداء، معربا عن امله ان يحل السلام والهدوء في العام الجديد لبلدنا وان تنتهي جميع الازمات.

واضاف عادل ان حكومة اقليم كوردستان تسخر جميع مساعيها لحل الازمات وتطوير عملية الاصلاح وخدمة المواطنين في جميع مناحي الحياة، لافتا ان حكومته لم تدع لبغداد اية ذريعة لكي لا ترسل حصة الاقليم من الموازنة وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية.

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