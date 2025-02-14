كوردستان لاعب أساسي بالمنطقة.. هذا ما سيبحثه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في ميونخ

شفق نيوز/ كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، مساء اليوم الجمعة، عن الملفات التي سيبحثها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع قادة الدول في مؤتمر ميونخ للأمن، وفيما أشار إلى أن كوردستان بات لاعباً أساسياً في المنطقة الإقليمية، أكد أن أربيل تعمل وفق الدولة الاتحادية في علاقاتها الخارجية.

وقال شهاب لوكالة شفق نيوز "كما تعلمون فإن مؤتمر ميونيخ هو مؤتمر سنوي يُعقد للمسائل الأمنية، وللمرة العاشرة يشارك إقليم كوردستان فيه وهذه هي المشاركة السادسة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في هذا المؤتمر".

وأضاف "نحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل فيها اضطرابات وتغيرات سريعة، وإقليم كوردستان ككيان دستوري ضمن الدولة العراقية لدينا تجربة ومشاركة في مكافحة الإرهاب وخاصة الحرب ضد تنظيم داعش".

وأكد شهاب "إقليم كوردستان لاعب أساسي في المنطقة والمسائل التي سيتم مناقشتها مع رئيس الإقليم هي التغيرات في الشرق الأوسط وما يجري في سوريا وتأثيراته على الوضع بالعراق بشكل عام وإقليم كوردستان لأن سوريا كما تعلمون دولة جارة ولديها حدود مشتركة مع كوردستان".

وتابع "وهناك مسألة تهديد الإرهاب أيضاً ضمن محاور اللقاءات إضافة إلى مجموعة تحديات تأثر على الوضع في العراق وإقليم كوردستان، لذلك نرى أنه ما زال هناك أرضية لوجود قوى الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة".

وأشار إلى أن "رئيس إقليم كوردستان أكد على أن الإقليم من جهة يكافح هذه الأفكار ومن ناحية يحتاج إلى دعم دولي للحفاظ على استقرار المنطقة وأن لا يتم التعامل مع كوردستان كمجرد إقليم بل كلاعب أساسي في هذه المعادلة، ولاسيما الدور البارز لرئيس إقليم كوردستان من ناحية علاقاته مع قادة العالم ودول المنطقة، وعلاقات إقليم كوردستان لم تتأثر مع انقسامات المنطقة بل لعب الإقليم دوراً لتقريب وجهات النظر".

وحول زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى سوريا، أوضح شهاب أن "تعاملنا في إقليم كوردستان مع سوريا هو في إطار الدولة الاتحادية في العراق ونحن نحب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع جميع الدول وأي تحرك بهذا الاتجاه سيكون في إطار العراق وعلاقات الدولة الاتحادية".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء أمس الخميس، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وينعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع إلى جانب نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجالات السياسة والدبلوماسية والأمن الدولي.

وذكر مصدر في رئاسة الإقليم لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني يشارك بناءً على دعوة خاصة من المؤتمر، وتأتي في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الإقليم والعراق والمنطقة بصورة عامة.