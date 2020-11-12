كوردستان.. أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل ٢٩ وفاة واكثر من الف اصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ٤٧١ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها شخصت ١١٧٠ اصابة جديدة في اقليم كوردستان توزعت كالتالي:

•(٤٨٩) اربيل

•(٢٠٠) السليمانية

•(٤١٠) دهوك

•(٢١) حلبجة

•(٤٠) كرميان

•(١٠) رابرين

وأضافت الوزارة أن حالات الشفاء الجديده وعددها ٤٧١ جاء على النحو الآتي:

•(١٠٦) اربيل

•(١٤) السليمانية

•(٣٠٣) دهوك

•(١٥) حلبجة

•(٣٣) كرميان

أما الوفيات الـ٢٩، سجل (٣) حالات منها في اربيل، و(٨) في السليمانية، و(١٣) في دهوك، و(٢) في حلبجة، و(٣) في رابرين.

وبذلك، ارتفع مجمل الاصابات في الاقليم إلى ٨٧٧٧٠ بينها ٣٢١٧٤ في اربيل، ٢٥٣١١ السليمانية، ٢٧٤٦٠ دهوك، ٢٨٢٥ حلبجة.

كما وصلت حالات التعافي إلى ٥٤٠٤٧، وتوزعت ١٩٢٤٩ اربيل، ١٨٤٦٧ السليمانية، ١٣٧٦٦ دهوك، ٢٥٦٥ حلبجة، ولا يزال ٣٠٩٦٣ تحت الرعاية الطبية ١٢١٦٢ في اربيل، ٥٥٠٣ في السليمانية، ١٣١٥٠ في دهوك، ١٤٨ في حلبجة.

وارتفع عدد الوفيات الاجمالي إلى ٢٧٦٠، بينها ٧٦٣ في اربيل، ١٣٤١ في السليمانية، ٥٤٤ في دهوك، ١١٢ في حلبجة.