كوردستان .. قطع مخصصات المراكز الصحية في السليمانية وحلبجة يثير "استياء" نقاباتها

شفق نيوز / طالبت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، اليوم الاثنين، ببيان أسباب قطع مخصصات المراكز الصحية في السليمانية وحلبجة خلال الشهرين الماضيين، فيما وصفت هذه الاستقطاعات بأنها " غير منصفة".

وقال مسؤول نقابة الكوادر الصحية في السليمانية هاوزين عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "حكومة الإقليم قامت باستقطاع مخصصات بدل المنصب لمديري المراكز الصحية في السليمانية وحلبجة خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف عثمان ان "المرحلة الأولى من الاستقطاعات شملت 81 مركزا صحيا في حلبجة خلال شهر كانون الثاني الماضي وتلتها المرحلة الثانية باستقطاع مخصصات 85 مركزا صحيا في السليمانية.

وطالب عثمان "ببيان الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستقطاع غير المنصف الذي يتعرض له منتسبو صحة السليمانية وحلبجة".