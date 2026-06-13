كوردستان.. قطع خدمات الإنترنت والرسائل خلال اوقات الامتحانات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، قطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة بشكل مؤقت خلال أيام الامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بناءً على طلب وزارة التربية"، مبينة أن "قرار قطع الخدمة يأتي للمصلحة العامة وضمان نزاهة العملية الامتحانية".

وأضاف البيان، أن "قطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية ورسائل الوسائط سيتم يومياً من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 7:30 صباحاً".