كوردستان.. إغلاق معامل للأدوية ومصادرة وإتلاف 20 طناً من السجائر الايرانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السيطرة النوعية الدوائية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إغلاق 8 معامل لصناعة الادوية في اربيل ودهوك بسبب مخالفات متنوعة، فيما تمت مصادرة 20 طنا من السجائر الايرانية في رانية مركز ادارة رابرين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجان مراقبة الاسواق بالتعاون مع شرطة بلدية قضاء مركز اربيل ودهوك باغلاق 8 معامل لصناعة الادوية 7 منها في اربيل والاخيرة في دهوك، لافتا الى ان الاغلاق تم بسبب مخالفات متنوعة وعدم الالتزام بالتعليمات وشروط الوزارة والسيطرة النوعية للادوية.

وذكر البيان ان مؤسسة السيطرة النوعية للادوية تطالب جميع شركات الادوية ان يلتزموا بالتعليمات، محذرة من المخالفات لانها ستجعلها تواجه العقوبات القانونية المشددة.

من جهة اخرى تمكنت اللجان المشتركة للصحة وقائممقامية قضاء رانية من مصادرة 20 طنا من السجائر الايرانية وقامت باتلافها، بحسب بيان للجان المشتركة.

ولم يتطرق البيان الى نوعية تلك السجائر والجهة التي الموردة ونوعية المخالفة التي ترتبت عليها المصادرة والإتلاف.