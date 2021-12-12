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كوردستان على موعد مع امطار توازي موسماً كاملاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T17:02:28+0000
كوردستان على موعد مع امطار توازي موسماً كاملاً

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان الاقليم على موعد مع موجة من الامطار والثلوج قد تستمر لثمانية ايام متتالية وتبدد المخاوف من الجفاف.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان التوقعات تشير الى مدن اقليم كوردستان ستشهد سقوط زخات مستمرة من المطر فيما تتساقط الثلوج على المناطق الجبلية.

واشار الى ان درجات الحرارة ستنخفض بمعدل ما بين 3 الى 4 درجات مئوية، مضيفا ان الموجة ستبدأ في يوم الاربعاء المقبل 15 كانون الاول/ ديسمبر الجاري وستنتهي في يوم الجمعة 24 من الشهر نفسه.

وتوقع خبير في الانواء الجوية بان الامطار التي ستسقط خلال تلك الايام الثمانية ستوازي امطار موسم كامل وتبدد المخاوف من الجفاف.

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