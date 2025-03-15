كوردستان: عطلة بغداد ليوم غد الأحد لا تشمل الإقليم

شفق نيوز/ على الرغم من أن الحكومة الاتحادية اعتبرت يوم الأحد 16 آذار الحالي، عطلة رسمية لإحياء ذكرى قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، فإن حكومة كوردستان تؤكد أن هذه العطلات لا تشمل الإقليم.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "قد تم تحديد العطل والمناسبات الرسمية في جدولها الرسمي، مسبقًا، تبقى العطل والمناسبات كما هي، ولن يتم إجراء أي تغييرات عليها إلا إذا قرر برلمان كوردستان، وفق صلاحياته، إعادة النظر فيها واتخاذ قرار جديد بشأنها".

يأتي هذا في وقت ينص فيه قانون العطل الرسمية في العراق، الذي أُقر رسميًا في البرلمان العراقي العام الماضي، على أن يوم 16 آذار هو" يوم ذكرى جرائم البعث ضد الشعب العراقي في حلبجة والأنفال، والمقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية، واغتيال العلماء والأحزاب”، ويعتبر عطلة رسمية في عموم العراق.

وفي 16 آذار 1988، قصفت سلطات البعث، مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، مما أسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص وإصابة حوالي عشرة آلاف آخرين.