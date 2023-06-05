كوردستان.. ضحايا الحوادث المرورية أكثر بضعفين من الأمراض القاتلة

شفق نيوز/ أكدت جمعية "سلامة الطريق"، اليوم الاثنين، تزايد ضحايا الحوادث المرورية في اقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة بصورة ملفتة، معلنة طرحها لمشروع يسهم في تقليل أعداد الضحايا .

وقالت عضو الجمعية ئافان كريم خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مدينة السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن أعداد ضحايا الحوادث المرورية تمثل ضعفين أو ثلاثة أضعاف ضحايا الأمراض القاتلة وهي في تزايد مستمر .

وأضافت، انه شعورا بالمسؤولية بشرنا بمشروع سيسهم في تقليل عدد ضحايا الحوادث المرورية في السليمانية بصورة واضحة.

وعن تفاصيل المشروع بييت ئافان، ان المشروع بمرحلتين وبالتنسيق مع المنظمات الديمقراطية، المرحلة الأولى منه تتضمن التعامل مع (15) مدرسة خصوصا تلك التي تقع على الطرق الخارجية، وذلك بهدف توعية الطلاب من مخاطر الحوادث .

أما المرحلة الثانية فتتضمن نشر البوسترات التوعوية في الشوارع والاماكن العامة في السليمانية .