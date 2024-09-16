كوردستان.. ضبط أكثر من نصف طن من المخدرات واعتقال 51 من تجارها (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت عمليات مكافحة المواد المخدرة في جهاز الأمن بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة خلال فترة تجاوزت الشهرين.

وفي بيان صادر عن المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز أوضحت فيه أن "عمليات الضبط تمت خلال الفترة من 14 أيار/مايو 2024 إلى 1 آب/أغسطس 2024، بالتنسيق مع كافة مديريات جهاز الأمن في الإقليم، واستندت هذه العمليات إلى معلومات دقيقة وجهود مراقبة حثيثة، بهدف منع تهريب وتداول المخدرات".

ولفتت إلى أن "هذه الجهود أسفرت عن ضبط 514 كيلوغراماً من المواد المخدرة من أنواع متعددة، منها الكوكايين، الكريستال، الماريجوانا، الأفيون، وغيرها"، مؤكدة أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 51 متهماً بتجارة هذه المواد".

وتابعت: "حاول المهربون استخدام تقنيات حديثة لتهريب المخدرات عبر الحدود إلى المدن، ثم تسويقها إلى وسط وجنوب العراق ودول المنطقة، إلا أن جهاز امن الإقليم أكد استمراره في إحباط تلك المحاولات ومواجهة تقنيات التهريب المستحدثة، في إطار جهوده المستمرة لحماية المجتمع وضمان بيئة صحية".

وأشارت إلى أن "المتهمين يواجهون اتهامات بموجب المواد 25 و26 من قانون مكافحة المخدرات والجرائم العقلية، وما تزال التحقيقات مستمرة في قضاياهم".