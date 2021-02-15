كوردستان.. صفر وفيات و٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، عن تسجيل ٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، الذي سجلت فيه تعافي أكثر من ١٠٠ حالة.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت ٦٢٤١ عملي فحص خلال يوم، حيث شخصت فيه الإصابات الجديدة الجديدة التي توزعت على:

• (٣٠) اربيل

• (١٢) السليمانية

• (٢٥) دهوك

• (٥) گرمیان

كما شخصت الوزارة تعافي ١٠٥

• (٥٣) اربيل

• (٢٢) السليمانية

• (٢٥) دهوك

• (٥) گەرمیان

كما لم تسجل صحة الإقليم حالات وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ومنذ تفشي الوباء، أصيب ١٠٧٠٤٨ شخصاً، تعافى منهم ١٠٢٤٤٠، وتوفي ٣٤٩٩.