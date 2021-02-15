سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان.. صفر وفيات و٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T11:40:32+0000
كوردستان.. صفر وفيات و٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، عن تسجيل ٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، الذي سجلت فيه تعافي أكثر من ١٠٠ حالة.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت ٦٢٤١ عملي فحص خلال يوم، حيث شخصت فيه الإصابات الجديدة الجديدة التي توزعت على:

• (٣٠) اربيل

• (١٢) السليمانية

• (٢٥) دهوك

• (٥) گرمیان

كما شخصت الوزارة تعافي ١٠٥ 

• (٥٣) اربيل

• (٢٢) السليمانية

• (٢٥) دهوك

• (٥) گەرمیان

كما لم تسجل صحة الإقليم حالات وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ومنذ تفشي الوباء، أصيب ١٠٧٠٤٨ شخصاً، تعافى منهم ١٠٢٤٤٠، وتوفي ٣٤٩٩.

 

 

related

كورونا كوردستان.. حصيلة شفاء مرتفعة مقابل إنخفاض بالإصابات

Date: 2020-12-14 11:07:01
كورونا كوردستان.. حصيلة شفاء مرتفعة مقابل إنخفاض بالإصابات

اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

Date: 2020-10-14 10:19:59
اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

إقليم كوردستان يسجل حصيلة ملفتة بحالات التعافي من فيروس كورونا

Date: 2021-01-04 13:12:50
إقليم كوردستان يسجل حصيلة ملفتة بحالات التعافي من فيروس كورونا

اقليم كوردستان يسجل 542 اصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء

Date: 2020-08-09 12:05:56
اقليم كوردستان يسجل 542 اصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء

لليوم الثاني توالياً.. كوردستان تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء

Date: 2020-09-30 10:00:32
لليوم الثاني توالياً.. كوردستان تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء

كوردستان تسجل حالات شفاء مرتفعة من فيروس كورونا

Date: 2021-01-20 17:43:49
كوردستان تسجل حالات شفاء مرتفعة من فيروس كورونا

٢١٥ إصابة جديدة بكورونا كوردستان يقابلها عدد شفاء مرتفع

Date: 2020-12-17 13:33:36
٢١٥ إصابة جديدة بكورونا كوردستان يقابلها عدد شفاء مرتفع

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم