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كوردستان.. إصابة 10 أشخاص بحادث سير ولغم أرضي يبتر قدم منتسب بالبيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T12:37:08+0000
كوردستان.. إصابة 10 أشخاص بحادث سير ولغم أرضي يبتر قدم منتسب بالبيشمركة

شفق نيوز / أُصيب 10 أشخاص بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء  حادث سير وقع ضمن حدود إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان.

وذكرت مديرية المرور في إدارة رابرين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع في الساعة 11:30 من صباح اليوم، ناجم عن انقلاب عجلة قرب منطقة (بيستانه) ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح، نقل ثمانية منهم إلى المستشفى العام في قضاء رانيا، لتلقي العلاج".

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن "الحادث أدى أيضا إلى إلحاق الضرر بعجلتين إحداهما نوع (فورد) والأخرى حافلة صغيرة لنقل الركاب".

وفي قضاء "سيد صادق" بمحافظة السليمانية، أفاد مراسل الوكالة، بانفجار لغم أرضي على عنصر من قوات البيشمركة، ما أدى إلى بتر إحدى قدميه.

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