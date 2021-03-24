كوردستان.. إصابات كورونا تتخطى 500 حالة و7 وفيات بيوم واحد

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، ٧ وفيات و٥١٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ٢٢٤ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت كالآتي:

• (١٧٢) في أربيل

• (٢٠٢) في السليمانية

• (١٣٧) في دهوك

• (٤) في كرميان

• (١) في رابرين

أما بشأن حالات التعافي، أفادت الوزارة بأنها كانت على النحو التالي:

• (٧٩) في أربيل

• (٦٤) في السليمانية

• (٥٨) في دهوك

• (١١) في كرميان

• (١٢) في رابرين

وأشارت إلى أن (٤) وفيات سجلت في أربيل، ووفاة واحدة في السليمانية، وحالتين اثنتين في دهوك.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات الإجمالي في الإقليم وصل إلى ١١٦٨١١، والوفيات إلى ٣٦١٧، وحالات الشفاء إلى ١٠٧٤١٨.