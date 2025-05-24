كوردستان: سيتم توزيع أراض لآلاف الكورد في خانقين ضمن المادة 140

شفق نيوز/ أعلنت ممثلية إقليم كوردستان في بغداد، يوم السبت، أن الحكومة العراقية ستباشر بتوزيع قطع أراض على آلاف الكورد المرحلين المشمولين بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وجاء في بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نتيجة للمطالبات المتكررة لممثل رئيس حكومة إقليم كوردستان في لجنة تنفيذ المادة 140 التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي، تقرر منح مرحلي مدينة خانقين قطع أراض سكنية في مناطقهم الأصلية".

وأشار البيان إلى أنه "حسب المعلومات الواردة، فإنه بعد سقوط النظام الدكتاتوري، عادت عشرات الآلاف من العوائل الكوردية المرحلة قسرا الى مدينة خانقين، لكنهم لم يمنحوا قطع أراض سكنية لحد الآن، طبقا لقرار مجلس الوزراء الإتحادي".

وذكر البيان أن "جميع العوائل المرحلة من مدينة خانقين، مشمولون بقرار التعويض المادي وتخصيص قطعة أرض سكنية".

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، أعلن يوم أمس، أنه سيتم منح قطع أراضٍ لجميع الأسر الكوردية العائدة إلى كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة 140.

وذكر شاخوان عبد الله، عبر حسابه على فيسبوك: "عقب كتابنا المرقم 61 بتاريخ 14 نيسان 2025 واجتماعنا مع رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140 في 20 نيسان من هذا العام، حصلنا على موافقة بمنح قطعة أرض لكل أسرة كوردية عائدة إلى كركوك، والمناطق خارج إقليم كوردستان، وتلك التي تشملها المادة 140"، مبينا أن "هذا القرار يشمل أيضاً الأسر التي أكملت معاملاتها ولكنها لم تتسلم تعويض الـ 10 ملايين دينار؛ ويشمل جميع المناطق من سنجار حتى خانقين، وقد تم توجيه كتاب إلى المحافظات للتنفيذ".