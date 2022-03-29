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كوردستان: سجلنا اكثر من الف مشروع برأسمال يفوق 61 مليار دولار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T14:49:51+0000
كوردستان: سجلنا اكثر من الف مشروع برأسمال يفوق 61 مليار دولار

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من ألف مشروع استثماري برأسمال يفوق 61 مليار دولار خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

وقال نائب رئيس حكومة الاقليم للشؤون الاقتصادية ريباز حملان، خلال كلمة في منتدى الاستثمار من اجل تقوية اقتصاد البلاد، حضرتها وكالة شفق نيوز، ان تقدم قطاع الاستثمار والبنى الاقتصادية في اي بلد مرتبط بالاستقرار السياسي والامني وفي الوقت نفسه فان التنسيق بين القطاعين العام والخاص امر مهم.

وبين ان اقليم كوردستان وعلى الرغم من الأزمات المستمرة من الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية الا انه في جانب الامن والاستقرار يعيش في وضع جيد جدا بالمقارنة مع مناطق الوسط والجنوب العراقي.

واوضح حملان ان حكومة الاقليم منحت ما بين سنوات 2006 الى 2021 إجازات استثمار لـ1011 مشروعا برأسمال إجمالي يفوق 61 مليار دولار، مضيفا انها سجلت 31 الفاً و27 شركة من بينها 3314 شركة اجنبية تعمل في اقليم كوردستان.

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