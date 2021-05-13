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كوردستان.. ست وفيات و636 اصابة جديدة وشفاء اكثر من 1000 مصاب بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-13T13:54:31+0000
كوردستان.. ست وفيات و636 اصابة جديدة وشفاء اكثر من 1000 مصاب بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة نتيجة تفاقم الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها سجلت 636 إصابة جديدة بالفيروس، مع شفاء 1046 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وبينت أن مختبراتها أجرت ٨٢٦٦ فحصا جديدا، توزعت بواقع: 3063 فحصاً في السليمانية، و٢٠٨٢ في اربيل، و١٨٥٢ في دهوك، و٧٤٣ في گرمیان، و٤٥٤ في حلبجة، و٧٢ فحصاً في راپرين.

وأوضحت الوزارة أنها ٢٣٥ إصابة جديدة في السليمانية، و١٩٨ في دهوك، و١٢٣ في اربيل، و٥٨ في گرمیان، و٢٢ إصابة في حلبجة.

وأشارت إلى أنها سجلت ٣٩٤ حالة شفاء من كورونا في السليمانية، و٣٥٧ في دهوك، و٢٢٦ في اربيل، و٥٤ في گرمیان، و١١ في حلبجة، وأربع حالات شفاء في رابرين، لافتة إلى وفاة ستة مصابين جراء تفاقم المرض، اثنان في اربيل، ومثلهما في السليمانية، وكذلك اثنين في دهوك.

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