كوردستان.. ذوو الاحتياجات الخاصة يعيشون "ظروفاً مزرية" ويوجهون رسالة: اصرفوا رواتبنا المتأخرة

شفق نيوز/ سلّط رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية سامان حسين، يوم الإثنين، الضوء على الظروف المعيشية "المزرية" التي يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان، وطالب الجهات الحكومية بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 67 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتسلموا رواتبهم منذ 65 يومًا، وهي رواتب تُقدر بحوالي 11 مليار دينار عراقي".

وأوضح حسين أن "واردات محافظة السليمانية لأسبوع واحد فقط تتجاوز قيمة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة لشهرين، مما يثير التساؤلات حول سبب التأخير في صرف هذه المستحقات الأساسية وربطها برواتب مسؤولي الدولة التي يتجاوز راتب أحدهم 8 مليون دينار في حين لايتجاوز راتب ذوي الاحتياجات الخاصة 150 الف دينار".

ودعا حسين الميسورين والتجار إلى تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الأوقات الصعبة، مؤكدًا على ضرورة الوقوف بجانب هذه الفئة التي تعاني من التهميش والإهمال".

كما شدد رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة على أن توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع.